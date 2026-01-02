Altında sert düşüş sonrası toparlanma! Gram altın yükseliyor: İşte 2 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasalarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Hafta ortasında sert düşüş yaşayan altın toparlanma eğilimi göstermeye başladı. 6 bin 200 seviyesinden 6 bine kadar gerileyen altın 2 Ocak Cuma gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Ocak 2026 altın fiyatları...