Altında sert düşüş sonrası toparlanma! Gram altın yükseliyor: İşte 2 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasalarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Hafta ortasında sert düşüş yaşayan altın toparlanma eğilimi göstermeye başladı. 6 bin 200 seviyesinden 6 bine kadar gerileyen altın 2 Ocak Cuma gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Ocak 2026 altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 39.775,00
SATIŞ(TL) 40.621,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.701,31
SATIŞ(TL)5.776,95
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.375,89
SATIŞ(USD) 4.376,48
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.048,13
SATIŞ(TL) 6.048,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.947,00
SATIŞ(TL) 10.205,00