TGRT Haber
Hava Durumu
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Altının dengesi şaşabilir! Gerçekleşirse fiyatlarda tarihi değişim yaşanır

Deutsche Bank, yayımladığı yeni raporda Bitcoin’in altının tarihine benzer bir yol izlediğini ve 2030’a kadar merkez bankalarının rezervlerinde yer bulabileceğini öngörüyor.

Altının dengesi şaşabilir! Gerçekleşirse fiyatlarda tarihi değişim yaşanır
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 18:40

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı “ vs : 2030’a Kadar Merkez Bankası Rezervlerinin Geleceği” başlıklı rapor, dünyasında ses getirdi. Raporda, Bitcoin’in uzun vadede altının geçtiği sürece benzer bir rota izlediği ve zamanla daha az dalgalı hale gelerek ulusal rezervlerde yer alabileceği belirtildi.

Analistler, Bitcoin’in yaygınlaştıkça ve düzenlemeler devreye girdikçe fiyat dalgalanmalarının azaldığını, bunun da altının bir yüzyıl önceki yolculuğunu hatırlattığını söylüyor.

“TARİH KENDİNİ TEKRAR EDİYOR”

Raporda şu dikkat çekici ifadeye yer verildi:

“Altın da ilk yıllarında büyük dalgalanmalar yaşamış, zamanla bu oynaklık azalmıştı. Bugün Bitcoin’in karşılaştığı kuşku ve spekülasyon, bir zamanlar altının da başına gelmişti. Görünen o ki tarih kendini tekrarlıyor.”

ETF’LER VE KURUMSAL YATIRIM ETKİSİ

Deutsche Bank’a göre Bitcoin’in ’ler aracılığıyla kurumsal portföylere girmesi ve ABD ile İngiltere’deki düzenleyici adımlar, kripto paranın olgunlaşma sürecini hızlandırıyor. Banka, geçtiğimiz ağustosta Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin tarihi düşük seviyelere gerilerken fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti.

“Bu tablo, Bitcoin portföylerde daha fazla yer aldıkça fiyat ve oynaklık arasındaki bağın zayıflamaya başladığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.

2030’da Merkez Bankalarının Rezervinde Olabilir

Raporda öne çıkan en iddialı öngörü, Bitcoin’in 2030’a kadar merkez bankalarının rezerv varlıkları arasına girebileceği oldu. Deutsche Bank, altın ve Bitcoin’in aynı anda merkez bankalarının bilançolarında yer bulabileceğini belirtti.

Bitcoin’in sınırlı arzı ve hükümetlerden bağımsız yapısı altınla benzerlik gösterirken, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde avantajlı olduğu da vurgulandı.

Altının dengesi şaşabilir! Gerçekleşirse fiyatlarda tarihi değişim yaşanır

ENGELLER DE VAR

Yine de rapor, Bitcoin’in önünde önemli riskler bulunduğunu hatırlatıyor. Yüksek volatilite tamamen ortadan kalkmış değil, ayrıca siber saldırı tehlikesi ve altına kıyasla düşük likidite gibi sorunlar sürüyor.

Bitcoin’in “içsel değerinin olmadığı, tamamen spekülatif bir araç olduğu” eleştirilerinin de rezerv varlık olma yolunda engel teşkil edebileceği ifade edildi.

İNSAN PSİKOLOJİSİ VE TARİHSEL EĞİLİM

Deutsche Bank, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Finansal piyasaların tarihi, insanların geleneksel varlıklardan uzaklaşma arzusunu ortaya koyuyor. ABD’nin öncülük edeceği bir süreçte Bitcoin, spekülatif bir araç olmaktan çıkıp küresel finansın meşru bir bileşenine dönüşebilir.”

TGRT Haber
