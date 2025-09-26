Iğdır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Iğdır'da, İran'dan gelen tırda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda, İran'dan gelen çekici ile dorsesi bulunan bir tırı durdurdu.

5 POŞETTEN ÇIKTI

Tırda x-ray taramasının ardından, şüphe üzerine narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, çekicinin yedek lastiğinin içinde alüminyum folyolara sarılı 5 poşette 4 kilo 980 gram eroin bulundu. Araç sürücüsü A.M. ile araç sahibi Z.İ. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.