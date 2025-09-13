Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız isim forma giyemeyecek!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1966840615335031133

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bordo Mavili ekipte yer almayan diğer isimler Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Christ Inao Oulai ve Anthony Nwakaeme oldu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1966843076661702983