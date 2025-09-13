Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız isim forma giyemeyecek!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı. Fırtına'nın yıldız isminin kadroda olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bordo mavililer, Danylo Sikan'ın sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız isim forma giyemeyecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
15:41
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
15:49

Süper Lig'in 5. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'a kötü haber geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız isim forma giyemeyecek!

RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1966840615335031133

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bordo Mavili ekipte yer almayan diğer isimler Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Christ Inao Oulai ve Anthony Nwakaeme oldu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1966843076661702983

