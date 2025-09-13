Galatasaray'da ayrılık! Transferin son günü gönderildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.
Öte yandan Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi de renklerine kattı. Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Açıklamada, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki Cherif Ndiaye, takımı ile çıktığı 89 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.