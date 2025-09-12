Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Tedesco son kararını verdi!

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, takımın başına geçer geçmez işe koyuldu. Otelde kalmayı reddeden ve Trabzonspor maçına kadar tesislerde yaşayacağını yönetime bildiren Tedesco, yardımcılarıyla yaptığı ilk toplantıda yeni oyun sisteminin şifrelerini verdi.

SİSTEMİNİ NETLEŞTİRDİ

40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde zaman zaman üçlü savunmayı tercih etse de elindeki kadronun dörtlü sisteme daha uygun olduğunu belirtti. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün, sezon boyunca 4’lü savunma dizilişiyle ilerleyeceği, bu sistemi antrenmanlarda denemeye başladığı ifade edildi. Yeni sistemle ilk deneme ise Trabzonspor maçında olacak.

DAHA ÇOK 3'LÜ OYNATIYORDU

Tedesco keriyerinde daha önce çoğunlukla 3-4-2-1 veya 3-4-3 formasyonunu tercih ediyordu. Genç çalıştırıcının sisteminde kanat-bekleri hücumun en önemli tamamlayıcı unsuru olarak görüyor. Hücum genişliğini bu oyuncularla sağlarken, rakip savunmayı açmak ve farklı varyasyonlar üretmek konusunda esnek davranıyor.