Galatasaray Frankfurt maçı kamp kadrosunu açıkladı! Kritik Osimhen kararı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanı öncesinde deplasman kafilesini açıkladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yer almadı. Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosuna da alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu:
