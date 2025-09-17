Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu... 9 eksik var

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleyi kazanarak puanını 13’e yükseltmek istiyor.

Süper Lig’de ilk hafta ertelenen karşılaşmada , Ülker Stadyumu’nda ’u konuk edecek. Geride kalan 4 maçta 10 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu... 9 eksik var

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu... 9 eksik var
MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu... 9 eksik var
9 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, statü gereği ilk hafta transfer edilmemiş olan Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da maçta yararlanamayacak.

