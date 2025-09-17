Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu... 9 eksik var

Süper Lig’de ilk hafta ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Alanyaspor’u konuk edecek. Geride kalan 4 maçta 10 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu

9 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, statü gereği ilk hafta transfer edilmemiş olan Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da maçta yararlanamayacak.

