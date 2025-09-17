Fenerbahçe'de sürpriz imza! Tedesco talep etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk sınavını 3 puana 1-0'lk skorla uzandığı Trabzonspor derbisiyle verirken, genç teknik adam kadro planlaması konusunda da ilk icraatını yaptı.

HOCASININ GÖZÜNE GİRDİ

İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı, antrenman performansından çok memnun olduğu, Trabzonspor'a karşı da süre vererek güvenini gösteridiği Bartuğ Elmaz için flay bir karara imza attı.

22 yaşındaki futbolcunun maçta gösterdiği performanstan memnun kalan Tedesco'nun verdiği raporla Fenerbahçe yönetimi 2026 Haziran'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Skorer'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın maaşında da iyileştirmeye gitti.

GALATASARAY ÇIKIŞLI

Altyapısını Galatasaray'da alan ardından transfer olduğu Fransız ekibi Marsilya'dan 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz, Tedesco dönemiyle birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.