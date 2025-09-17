Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sürpriz imza! Tedesco talep etti

Fenerbahçe'de ilk maçına Trabzonspor'a karşı çıkan teknik direktör Tedesco, kadro planlaması konusunda ilk hamlesini genç isme imza attırarak yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sürpriz imza! Tedesco talep etti
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:14

'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk sınavını 3 puana 1-0'lk skorla uzandığı derbisiyle verirken, genç teknik adam kadro planlaması konusunda da ilk icraatını yaptı.

Fenerbahçe'de sürpriz imza! Tedesco talep etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada olacak

HOCASININ GÖZÜNE GİRDİ

İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı, antrenman performansından çok memnun olduğu, Trabzonspor'a karşı da süre vererek güvenini gösteridiği için flay bir karara imza attı.

22 yaşındaki futbolcunun maçta gösterdiği performanstan memnun kalan Tedesco'nun verdiği raporla Fenerbahçe yönetimi 2026 Haziran'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Skorer'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın maaşında da iyileştirmeye gitti.

Fenerbahçe'de sürpriz imza! Tedesco talep etti

GALATASARAY ÇIKIŞLI

Altyapısını Galatasaray'da alan ardından transfer olduğu Fransız ekibi Marsilya'dan 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz, Tedesco dönemiyle birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

ETİKETLER
#trabzonspor
#maaş artışı
#bartuğ elmaz
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#domenico tedesco
#Domenico Tedesco
#Sözleşme Uzatması
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.