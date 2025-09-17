Menü Kapat
 Suat Vilgen

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ’a 3-2 yenilen Benfica’da teknik direktör Bruno Lage’nin görevine son verildi. Portekiz ekibi, kısa süre önce Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardı.

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı
CNN
CNN
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 09:03
|
17.09.2025
17.09.2025
saat ikonu 09:03

, ’nde tarihi bir mağlubiyetin ardından teknik direktör ile yollarını ayırdı. Luz Stadı’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK’yı ağırlayan kırmızı-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybederek büyük bir şok yaşadı. Bu yenilgi, Karabağ FK’ya Devler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini getirirken, Benfica’da fatura 49 yaşındaki teknik adama kesildi.

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı

BENFICA’DA ŞOK YENİLGİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle 2-0 üstünlük kurdu. Ancak Karabağ, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk’un golleriyle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Bu sonuç, Portekiz ekibinde teknik direktör değişikliğini kaçınılmaz hale getirdi.

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı

MOURINHO İLE ANLAŞMA TAMAM

CNN Portugal’ın haberine göre, Benfica yönetimi maçın ardından yaptığı olağanüstü toplantıda ile prensipte el sıkıştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması ve Mourinho’nun hafta sonu deplasmanda oynanacak AVS karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı

FENERBAHÇE’Yİ BENFICA’YA ELENİNCE KOVULMUŞTU

Mourinho’nun Benfica ile yeniden yollarının kesişmesi dikkat çekti. Portekizli teknik adam, 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turunda ’nin başında Benfica’ya elenmiş, ardından sarı-lacivertli yönetim tarafından görevden alınmıştı. Bu kez, Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan kulübün başına geçerek dikat çeken bir hamleye imza atmış oldu.

Mourinho bombası! Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı

İLK TAKIMINA GERİ DÖNÜŞ

Benfica, Mourinho’nun teknik direktörlük kariyerindeki ilk adresi olma özelliğini taşıyor. 2000-2001 sezonu başında göreve gelen genç Mourinho, yalnızca 10 maç takımın başında kalabilmiş ve 3 ay dolmadan görevinden ayrılmıştı. Şimdi ise tecrübeli çalıştırıcı, 24 yıl sonra yeniden kırmızı-beyazlı kulübe dönmeye hazırlanıyor.

