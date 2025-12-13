Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu

Kült filmler Pulp Fiction ve Maske ile tanınan Amerikalı oyuncu Peter Greene'in ani ölümü hayranlarını hüzne boğdu. 60 yaşında hayatını kaybeden Peter Greene'in ölümünü oyuncunun ailesi tarafından doğrulandı.

Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu
Haber Merkezi
13.12.2025
saat ikonu 14:39
13.12.2025
saat ikonu 14:39

1990’lı yıllarda ’un dikkat çeken karakter oyuncularından biri olan Greene, özellikle Quentin Tarantino’nun yönettiği Pulp Fiction filminde oynadığı Zed karakteriyle beğeni topladı. 60 yaşındaki Peter Greene evinde ölü olarak bulundu

PETER GREENE HAYATINI KAYBETTİ

Peter Greene, 1994 yapımı filminde ise Jim Carrey’nin karşısında Dorian Tyrell karakterini oynayarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Filmdeki performansı, onu dönemin popüler kötü karakterlerinden biri haline getirdi.

Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu

Kariyeri boyunca farklı bir sürü karakterle seyircisinin karşısına çıkan Peter Greene evinde ölü bulundu. Oyuncunun kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu

Zaman zaman özel hayatında yaşadığı sorunlar ve mücadelesiyle de gündeme gelen Peter Greene, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu
