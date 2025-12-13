Pulp Fiction'ın yıldızı ünlü oyuncu Peter Greene ölü bulundu

1990’lı yıllarda Hollywood’un dikkat çeken karakter oyuncularından biri olan Greene, özellikle Quentin Tarantino’nun yönettiği Pulp Fiction filminde oynadığı Zed karakteriyle beğeni topladı. 60 yaşındaki Peter Greene evinde ölü olarak bulundu

PETER GREENE HAYATINI KAYBETTİ

Peter Greene, 1994 yapımı Maske filminde ise Jim Carrey’nin karşısında Dorian Tyrell karakterini oynayarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Filmdeki performansı, onu dönemin popüler kötü karakterlerinden biri haline getirdi.

Kariyeri boyunca farklı bir sürü karakterle seyircisinin karşısına çıkan Peter Greene evinde ölü bulundu. Oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Zaman zaman özel hayatında yaşadığı sorunlar ve bağımlılık mücadelesiyle de gündeme gelen Peter Greene, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.