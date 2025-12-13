Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Üzerine ağaç düşmesi sebebiyle aylardır yoğun bakımda olan Duy Beni dizisi oyuncusu İbrahim Yıldız'ın ailesi ünlü oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız'ın kardeşi Ela Altınay, yaptığı son paylaşımda, "Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 12:10

17 Ağustos tarihinde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastane tedavi altında olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız'ın ablasından yeni bir açıklama geldi.

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, süreç boyunca birçok ameliyat geçirdi. Herkes son durumunu merak ederken Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi.

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Yıldız'ın ablası Ela Altınay, yaptığı paylaşımla kardeşinin son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve ""Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum." dedi.

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Anne kızın diyaloğu gözleri doldurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti
ETİKETLER
#sağlık durumu
#Ibrahim Yıldız
#Ağır Yalanma
#Ablası Ela Altınay
#Ağaç Devrilmesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.