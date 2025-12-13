Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

17 Ağustos tarihinde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastane tedavi altında olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız'ın ablasından yeni bir açıklama geldi.

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, süreç boyunca birçok ameliyat geçirdi. Herkes son durumunu merak ederken Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi.

Yıldız'ın ablası Ela Altınay, yaptığı paylaşımla kardeşinin son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve ""Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum." dedi.