Atatürk'ün portresine çirkin saldırı! Skandalla ilgili sıcak gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’ndeki bir siteye gelen kuryenin, asansörde asılı Atatürk portresini yerinden çıkarıp tükürdükten sonra yanına almasına ilişkin inceleme başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu çalıştığı iş yeri belirlenen şüpheli G.K. (28), Atakent’te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Atatürk aleyhine alenen hakaret” suçundan adliyeye sevk edildi.