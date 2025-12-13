Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
12°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı

Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından Arnavutköy'deki evini paylaştı. Arman'ın denize sıfır evinin dekorasyonuna ise beğeni yağdı.

Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
15:08
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
15:08

2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen Ayşe Arman'ın bu evlilikten Alya adında kızı dünyaya geldi. Ayşe Arman aktif kullandığı sosyal medya hesabından ilk kez evini paylaştı.

AYŞE ARMAN'IN EVİNE BEĞENİ YAĞDI

Zaman zaman eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ayşe Arman son olarak ’deki denize nazır eviyle adından söz ettirdi.

Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı

Arman Arnavutköy'deki evini; "Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde" notuyla paylaştı. Ayşe Arman'ın minik ama detaylarla döşenmiş evi takipçilerinden beğeni topladı.

Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı
