Ayşe Arman'ın Boğaz manzaralı evini görenler hayran kaldı

2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen Ayşe Arman'ın bu evlilikten Alya adında kızı dünyaya geldi. Ayşe Arman aktif kullandığı sosyal medya hesabından ilk kez evini paylaştı.

AYŞE ARMAN'IN EVİNE BEĞENİ YAĞDI

Zaman zaman eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ayşe Arman son olarak Arnavutköy’deki denize nazır eviyle adından söz ettirdi.

Arman Arnavutköy'deki evini; "Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde" notuyla paylaştı. Ayşe Arman'ın minik ama lüks detaylarla döşenmiş evi takipçilerinden beğeni topladı.