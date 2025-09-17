Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan kritik Osimhen kararı! Frankfurt maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin maç hazırlıkları sürerken, daha önce Nijerya Milli Takımında sakatlanan Osimhen için ise kritik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

17.09.2025
17.09.2025
Sezonun ilk maçına çıkacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor.

MORAL BOZAN BİR GELİŞME YAŞANDI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın en önemli hücum gücü olan , maçı öncesinde gerçekleşen son antrenmanda yer almadı.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

26 yaşındaki santrfor, Nijerya-Guanda maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememişti. Karşılaşmadan sonra Galatasaray, oyuncusunu İstanbul'a getirip tedavisine hemen başlandığını açıklamıştı.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

