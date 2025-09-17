Galatasaray'dan kritik Osimhen kararı! Frankfurt maçında oynayacak mı?

Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

MORAL BOZAN BİR GELİŞME YAŞANDI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın en önemli hücum gücü olan Osimhen, Frankfurt maçı öncesinde gerçekleşen son antrenmanda yer almadı.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

26 yaşındaki santrfor, Nijerya-Guanda maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememişti. Karşılaşmadan sonra Galatasaray, oyuncusunu İstanbul'a getirip tedavisine hemen başlandığını açıklamıştı.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.