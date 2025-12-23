Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Kendini bulmak için ömür çürüttü! Beş isimle geçen 60 yıl: SGK, emeklilik, iş derken hayatı kabusa döndü

Antalya’da kendini bulmak için dava açan beş isimli Ersin Akbaş, SGK ve emeklilik derken yaşamı bürokrasi mücadelesine döndü. Hatalar zinciriyle 5 farklı isimle anılan Ersin Akbaş'a İstinaf Mahkemesi'nden umutlandıran karar geldi.

Kendini bulmak için ömür çürüttü! Beş isimle geçen 60 yıl: SGK, emeklilik, iş derken hayatı kabusa döndü
23.12.2025
saat ikonu 12:27
23.12.2025
saat ikonu 12:27

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş'ın yaşamı, doğumunda nüfusa Ergün isminin yazılması ve kız olarak kaydedilmesi sebebiyle hukuk mücadelesine dönüştü. Ersin Akbaş’ın nüfus kaydı düzeltilse de eğitim, ve çalışma hayatı boyunca hatalar zinciri peşini bırakmadı.

İKİ FARKLI İSİMLE ASKERLİK YAPTI

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez isminin Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. 1986-1987 yılları arasında iddiasına göre 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.

Kendini bulmak için ömür çürüttü! Beş isimle geçen 60 yıl: SGK, emeklilik, iş derken hayatı kabusa döndü

BEŞ FARKLI İSİMLE GEÇEN 60 YIL

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle 60 yıl boyunca yaşamını sürdüren Akbaş, bu durum nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Emekli olabilmek için avukatıyla birlikte Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve tespiti davası açıldı.

Zonguldak 'ya yazılan müzekkereye verilen yanıtta, Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

1992'YE AİT BELGE UMUTLARI YENİDEN YEŞERTTİ

Davadan sonra Akbaş'ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden önemli bir belgeye ulaştı. Belgede, 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgileri yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın, annesi yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu. Belgenin avukatına ulaştırılmasının ardından Ersin Akbaş, isim tespiti ve umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

20 YILDIR SÜREN İŞ KAZASI MÜCADELESİ

Ersin Akbaş, ayrıca 2005 yılında çelik imalatı yapan bir iş yerinde çalışırken iş kazası geçirdi. İddiaya göre sigortasız çalıştırıldığı iş yerinde, kamyona demir yükleyen vincin halatları koptu. Yere düşen demirlerden biri Akbaş'ın kafasına isabet etti. Baygın halde hastaneye kaldırılan Akbaş'ın geçirdiği kazanın, "kendisi düştü" denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak geçirildiği, SGK'ya ise kaza hakkında herhangi bir bildirim yapılmadığı öne sürüldü. Tedavisi tamamlanan Akbaş'ın gözünde yüzde 70 görme kaybı oluştu.

Kendini bulmak için ömür çürüttü! Beş isimle geçen 60 yıl: SGK, emeklilik, iş derken hayatı kabusa döndü

Sigortasız çalıştırıldığını ve kazanın iş kazası olarak bildirilmediğini öğrenen Akbaş, isim tespit ve iş kazası tespiti davası açtı. Ancak kazanın tek tanığı olan çalışma arkadaşının dava sürecinde hayatını kaybetmesiyle birlikte, 20 yıldır süren hukuk mücadelesinde iş kazasını bir türlü ispatlayamadı. Reddedilen iş kazası davası da istinafa taşındı.

İSTİNAFTAN BOZMA KARARI ÇIKTI

İsim tespiti ve iş kazası davaları istinaf mahkemesine taşınırken, her iki dosya da bozuldu. Dosyalar yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem, kararın ardından yeniden yargılama yolunun açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ersin Bey'in isim karışıklığı nedeniyle ispat edemediğimiz iş kazası ve isim tespit davaları istinaftan döndü. Karar lehimize bozuldu. Yeniden yargılama yapılacak. İş kazasıyla ilgili yeniden dava açma imkanımız doğdu. İsimdeki yanlışlık düzeldiği anda hizmet tespiti davasının da önü açılacak. İstinaftan dönmesi dolayısıyla, iş kazasının tespitine karar verilirse tazminat alma imkanı da olacak. Tazminat davası açacağız ve Ersin beyi mutlu edeceğiz. Şu anda SGK kayıtlarında Ersin, Ersün, Ersun ve Ergün olmak üzere farklı isimler görünüyor. Bu nedenle hizmet birleştirmesi yapılamıyordu. Bu karar emsal niteliğinde."

