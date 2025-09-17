Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Adana Demirspor yangın yeri: Ceza geldi!

Süper Lig'den küme düşen ve an itibarıyla 1. Lig'de de puan tablosunun son sırasında yer alan Adana Demirspor'a, FIFA'dan kritik bir ceza geldi. Mavi Şimşekler, puan silme yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu, tarafından 'a verildiğini duyurdu. Esasen ise futbol yöneticileri, 1. Lig'de son sırada yer alan Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.

TFF'DEN BİLGİLENDİRME

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ADANA DEMİRSPOR EKSİ PUANLARDA!

Cezadan önce eksi 11 puanla ligde sonuncu sırada yer alan Adana temsilcisi, açıklamanın ardından eksi 17 puana gerilemiş oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM NEDİR?
1. Lig temsilcisi, mali olarak tabloyu dengeleyememiş ve kötü gidişat başlamıştı.
