Adana Demirspor yangın yeri: Ceza geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA tarafından Adana Demirspor'a ceza verildiğini duyurdu. Esasen ise futbol yöneticileri, 1. Lig'de son sırada yer alan Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Cezadan önce eksi 11 puanla ligde sonuncu sırada yer alan Adana temsilcisi, açıklamanın ardından eksi 17 puana gerilemiş oldu.