Orta Doğu'da sıcak çatışma: Suriye'den Lübnan'a saldırı

Orta Doğu'da yeni bir sıcak çatışmanın sesleri yükseldi. Lübnan ordusu, Suriye tarafından ateş açıldığını duyurdu. Saldırıya Lübnan'dan karşılık geldi.

Orta Doğu'da sıcak çatışma: Suriye'den Lübnan'a saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 03:24
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 03:24

ordusu, ülkenin doğusunda devriye görevi yürüten askerlerine tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde devriye görevi yürüten askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdiği belirtildi.

Orta Doğu'da sıcak çatışma: Suriye'den Lübnan'a saldırı

Açıklamada, olayda askerler arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedilirken, hadisenin ardından Lübnan ordusu ile ilgili Suriye makamları arasında temaslar kurulduğu ve durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.

Suriye'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

#suriye
#Lübnan
#ateş etme
#çatışma
#sınır güvenliği
#Dünya
