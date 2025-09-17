Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

Fenerbahçe'de yıldız transferleri konusunda tezat bir hamle planlandı. Geçtiğimiz transfer döneminde İsmail Yüksek'in Beşiktaş'a gitme ihtimalini gündeminde tutan Fenerbahçe, an itibarıyla ise milli orta sahayla yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!
Burak Ayaydın
17.09.2025
17.09.2025
'de transfer sürprizi geldi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, birkaç hafta önce Beşiktaş'a gitmesi gündemde olan İsmail Yüksek için flaş bir karar verdi ve sözleşme yenilenmesini istedi.

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK İÇİN ZAMLI ANLAŞMA!

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte İsmail Yüksek'e ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor! Halihazırda İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği dönemde, yakın zamanda dosya süreçlerinin tamamlanması ve milli orta sahanın yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK AYRILIĞI!

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan ve kulüpten ayrılması istenen İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte takımdaki önemli isimler arasında yer almaya başladı. Esasen ise milli yıldızın, bundan sonraki süreçte Domenico Tedesco tarafından daha da göz önünde tutulacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana toplamda 115 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, yıldız orta sahayı önemli bir yatırım olarak görmüş ve Gölcükspor'dan kadrosuna katmıştı.
