Fenerbahçe'de yıldız isimle imzalar atılıyor: Transfer döneminde yarım kalan hikâye tamamlanıyor!

Fenerbahçe'de transfer sürprizi geldi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, birkaç hafta önce Beşiktaş'a gitmesi gündemde olan İsmail Yüksek için flaş bir karar verdi ve sözleşme yenilenmesini istedi.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK İÇİN ZAMLI ANLAŞMA!

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte İsmail Yüksek'e ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor! Halihazırda İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği dönemde, yakın zamanda dosya süreçlerinin tamamlanması ve milli orta sahanın yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK AYRILIĞI!

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan ve kulüpten ayrılması istenen İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte takımdaki önemli isimler arasında yer almaya başladı. Esasen ise milli yıldızın, bundan sonraki süreçte Domenico Tedesco tarafından daha da göz önünde tutulacağı düşünülüyor.

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana toplamda 115 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.