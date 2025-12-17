Şehir eşkıyası kamerada! Rastgele ateş açıp, tehditler savurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda; 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobilin camında dışarı sarkıp elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Aynı araçtan arkadaşına da o anları marifetmiş gibi kayda alıp sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde; A.Y. isimli maganda, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik dehşet saçan ifadeler kullandı. Ekiplerce kısa sürede yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.