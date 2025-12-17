Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada!

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı Tersakan mevkiinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı şeritten gelen otomobil yol dışına çıkarak kamyonun hatalı manevrasından kurtuldu. Kazanın yaşanması ucuz atlatıldı. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafikte korku dolu anlara neden olan kamyon sürücüsü tepki çekti.