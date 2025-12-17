Menü Kapat
Sağlık


 Özge Sönmez

H3N2 virüsü İngiltere'den sonra Türkiye'ye de sıçradı! Hızla yayılıyor, daha bulaşıcı: Tehlike çanları çalıyor

İngiltere ve İspanya'da hastanelerin dolup taşmasına neden olan H3N2 grip salgını Türkiye'ye de sıçradı. Kıtalar arasında hızla yayılan virüse karşı uzman isimlerden peş peşe uyarılar geldi. Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, mart ayına dikkat çekerek "mutajen influenza ve koronavirüslerin tipik salgınlarının zamanına giriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 10:28

Avustralya'da görülmeye başlanan H3N2 İngiltere ve İspanya'nın ardından Türkiye'de de görülmeye başladı. Avrupa'da hastanelerin dolup taşmasına neden olan salgın için uzman isimlerden peş peşe açıklama ve uyarılar geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, yüksek ateş veya şiddetli halsizliğe ek olarak kuru öksürük, bulantı, kusma, baş ağrı gibi semptomlara dikkat çekti.

H3N2 virüsü İngiltere'den sonra Türkiye'ye de sıçradı! Hızla yayılıyor, daha bulaşıcı: Tehlike çanları çalıyor

VİRÜS DENGELERİ ALTÜST ETTİ

Birçok hasta hastanelere başvurup tedavi olmaya başlarken uzmanlar, influenzanın her 4 yılda bir değişim geçirdiğini, 4 sene önce 'koronavirüs' adını aldığını, bu sene ise 'H3N2 grip salgını' olduğunu belirtti. Dünya genelinde alarm zillerini çaldıran mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü, kıtalar arası hızla yayılırken küresel grip dengelerini altüst etti.

H3N2 virüsü İngiltere'den sonra Türkiye'ye de sıçradı! Hızla yayılıyor, daha bulaşıcı: Tehlike çanları çalıyor

BU SEMPTOMLARA DİKKAT

Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şahin, H3N2 virüsünün belirtilerinin griple aynı olduğuna dikkat çekerek, "Bu , bildiğimiz influenza. İnfluenza, yani grip yapan virüslerin temel karakterlerinden biride sürekli mutasyona uğramaları. Bu değişimler eğer anlamlı olursa o zaman ya bulaşıcılıkları ya da ağır ölüm yapıcı etkileri değişiyor. Şu anki virüs daha bulaşıcı. Avustralya'dan ülkemize doğru yavaşça giriyor. Bu açıdan dikkatli olmamız lazım. Yüksek ateş veya şiddetli halsizliğe ek olarak kuru öksürüğünüz, bulantı, kusmanız, baş ağrınız varsa zaten gripsiniz demektir. Semptomlar değişmiyor, sadece bulaşıcılığı artıyor" ifadelerini kullandı.

H3N2 virüsü İngiltere'den sonra Türkiye'ye de sıçradı! Hızla yayılıyor, daha bulaşıcı: Tehlike çanları çalıyor

"MASKE VE MESAFEYE DİKKAT"

Kış aylarında virüslerin kolay bulaştığına da vurgu yapan Doç. Dr. Şahin, "Soğuk hava, nemli hava virüsün yaşam şartlarını kolaylaştırıyor. H3N2 dediğimiz influenzanın yeni gelen mutajen suş daha bulaşıcı. Hasta kişinin çıkartılarından uzak durmalıyız. 1 metre mesafe olacak, hasta kişiler de maskesini takacak" diye konuştu.

"KOVİD GRİPLEŞTİ"

İnfluenzanın 4 yılda bir mutasyona uğrayıp bulaşıcılığının arttığına dikkat çeken, 2022 yılının Mart ayında son kovid vakalarının görüldüğünü belirten Doç. Dr. Şahin, daha sonra şunları söyledi:

"5 sene önce kovid salgını yaşadık. En son omicron suşu vardı. 2022 yılının Ocak ayından sonra vaka sayıları 100-120 binlere tırmandı ve koronavirüs insana evrimleşti. Bir nevi artık kovid gripleşti. Bu tip insana evrimleşmiş koronavirüsler 4 yılda 1 salgın yapar. 2022 Mart ayında son görülen vakalar mevcuttu. 4 yıl geçti, 2026 Mart ayına geliyoruz. Bir yanda mutajen influenza, bir yanda da insana evrimleşmiş koronavirüslerin tipik salgınlarının zamanına giriyoruz. İnsanları dikkatli olmaya çağırıyorum."

#Sağlık
#enfeksiyon
#virüs
#pandemi
#mutasyon
#Grip Salgını
#H3n2 Grip
#Sağlık
