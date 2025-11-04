Grip aşısı gebeler için güvenli mi? Uzman isim merak edilen soruyu cevapladı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi hastalıklar oldukça arttı. Bu artıştan en çok etkilenen gruplardan birisi de gebelerdir. Grip aşısının inaktif yani canlı olmayan bir aşı olduğunu ve gebelerde güvenli bir şekilde uygulanabileceği biliniyor. Grip aşısı ile annelerin karşılaşacağı birçok sorunun önüne geçilebileceği söyleniyor. Bu sorunlardan en önemlisi de gebe olan bir annenin grip olduğunda bebeğine hastalık bulaştırabilecek olmasıdır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, grip aşısının inaktif yani canlı olmayan bir aşı olduğunu ve gebelerde güvenli bir şekilde uygulanabileceğini söyledi. Grip aşısı ile annenin karşılaşacağı birçok sorunun önüne geçilebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, "Havalar soğudu, okullar açıldı ve grip mevsimi yaklaşıyor. Özellikle bir de gebeyse kişi ne yapacak? Son zamanlarda hastaların çok sık sorduğu bir soru. Gebelerde grip aşısının yapılması güvenli ve gebeliğin herhangi bir döneminde yapılabilir.

HASTALIĞIN BEBEĞE GEÇMESİNİ ÖNLÜYOR

Bizim için gebelikte grip aşısının yapılmasında herhangi bir handikap bulunmamaktadır. Gebelikte grip aşısını yaptık, biz ne fayda sağlayacağız dersek de annenin herhangi bir influenza sonrasında maternal bir pnömoni geçirmesini önlemiş olacağız. Hastanede yatışı önlemiş olacağız ve herhangi bir fetal komplikasyonun da önüne geçmiş olacağız. Sonuçta anneyi koruduğumuzda bebeği de otomatikman koruyoruz. Anneye yaptığımız aşı özellikle gebeliğin bitiminden sonraki ilk 3 ile 6 ayda annenin kanında bulunan antikorlar sayesinde bebeğe de enzim yoluyla geçmekte. Bu da bebeği grip enfeksiyonlarına karşı korumaktadır" dedi.

SONBAHAR AYLARINDA YAPILMASI DAHA ETKİLİ

Şahin, grip aşısının inaktif bir aşı olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla hem kendimizi korumak için hem de bebeğimizi korumak için özellikle Eylül ve Kasım aylarında grip aşısını yaptırmamız faydamıza olacaktır. Grip aşısı canlı bir aşı değildir. Dolayısıyla inaktif bir aşı olduğu için rahatlıkla yapılabilir. Yan etki bizim çok korktuğumuz bir konu. Yan etki olarak gördüğümüz şey ise genelde kolda hafif bir kızarıklık ve ağrı. Genelde bunun dışında bir yan etkiye rastlamamaktayız. Dolayısıyla gebeysek rahatlıkla grip aşımızı uygulatabiliriz" ifadelerini kullandı.