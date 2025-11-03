Menü Kapat
Aktüel
18°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 ile 13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, başvuruların ardından çekilişin gerçekleşeceği güne odaklandı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 18:44

kura sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi , başvurular sonrası adaylar tarafından gündemde yer aldı.

13 Ekim 2025 tarihinde biten 2 bin 764 personel alımı başvurularının ardından Sağlık Bakanlığı kura çekilişi takvimine geçildi.

incelemesi sonucunda başvurusu uygun bulunan adaylar, noter denetiminde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimine katılım sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 personel alımı , 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında ’da yapılacak.

Kura sonuçları da 12 Kasım 2025 günü saat 18.00’den sonra duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya dair bilgi ve belgeler ile tüm diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr web adresinde paylaşılacak.

Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacak ve bu duyuru resmi tebligat niteliği taşıyacaktır.

