Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi 2025, başvurular sonrası adaylar tarafından gündemde yer aldı.

13 Ekim 2025 tarihinde biten 2 bin 764 personel alımı başvurularının ardından Sağlık Bakanlığı kura çekilişi takvimine geçildi.

İŞKUR incelemesi sonucunda başvurusu uygun bulunan adaylar, noter denetiminde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimine katılım sağlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 personel alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak.

Kura sonuçları da 12 Kasım 2025 günü saat 18.00’den sonra duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya dair bilgi ve belgeler ile tüm diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr web adresinde paylaşılacak.

Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacak ve bu duyuru resmi tebligat niteliği taşıyacaktır.