Günay Musayeva’ya eski eşini suçladı! Tolga Karel'den zehir zemberek cevap gecikmedi

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, burada 2. evliliğini yapmış ve 4 çocuğu dünyaya gelmişti. Bir dönem Günay Musayeva ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliğinden bir de oğlu dünyaya gelen Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde eski eşinin yaptığı açıklamalarla tekrar gündem oturdu.

GÜNAY MUSAYEVA'NIN TOLGA KAREL İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Musayeva, "15 yıldır İstanbul'dayım. Tiflis, Bakü ve İstanbul üçgeninde gidip geliyorum. Oğlum Cihangir de Bakü'yü seviyor. Cihangir uzaya bilime çok meraklı. Uzay kampına gitti İzmir'de. Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yurt dışına çıkmak için babasından izin kağıdı gerekiyor biliyorsunuz." diyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tolga Karel'in oğluyla görüşmediğini belirten Musayeva, "Yaklaşık 5 senedir izin kağıdı için uğraşıyoruz cevap alamıyoruz. Hatta sağlık sorunları çıktı, İngiltere'deki bir doktordan randevu aldım ama babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Sağlık sorunları için bile dönüş yapmadı. En büyük hayali Disneyland'a gitmek. Ben de sık sık Paris'e gidiyorum, beni de götür diyor sürekli." dedi.

TOLGA KAREL'DEN ESKİ EŞİ GÜNAY MUSAYEVA'YA CEVAP GECİKMEDİ

Tolga Karel'den cevap gecikmedi ve eski eşinin sevgilisini bıçakladığı o haberin altına, "İnsanlar geçmişi unutabilir, ama Türk medyası, arşivler ve mahkeme kararları ne yazık ki her şeyi kayda geçiyor sanırım. Torbacın değişti ya da yeni bir filmin için PR çalışmasına başladın" dedi.

Oğluyla ilgili yapılan eleştiriye de değinen Karel, "Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde Türkiye'de kalması daha hayırlı olacak. Ama dersen ki temizlendim bana 1 hafta içinde Adli Tıptan Resmi temiz Raporu Pozitif Kan ve Saç örnekleri getir belki fikirlerim değişebilir!" dedi.

Ayrıca Karel, "Bir de beni hiç tanımayan sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer 4 çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp sadece 1 çocuğumun üzerinden bana ve aileme şahsiyetime yorum yapanların diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum! Aksi takdirde ölümlü dünya hiçbirine kulluk hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.