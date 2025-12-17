Hatay İskenderun’da deprem mi oldu son dakika? 17 Aralık son depremler listesi

6 Şubat'ta meydana gelen depremde büyük hasar alan Hatay'da gece saatlerinde sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

HATAY İSKENDERUN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'da dün gece 04.15’te sarsıntı meydana geldi. Sarsıntının 4.0, derinliği ise 7,41 kilometre olarak ölçüldü. Dün gece Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde gün içerisinde olan depremleri anlık olarak öğrenebiliyoruz. Dün gece saatlerinde yaşanan depremlerin şiddeti ve büyüklüğü son depremler listesinde yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.