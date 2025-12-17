Evleri soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde artış gösteren ev hırsızlıklarına karşı yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmada önemli bir başarıya imza attı. Farklı tarihlerde gerçekleşen üç ayrı hırsızlık olayının izini süren polis, pırlanta setlerden Cumhuriyet altınına kadar uzanan büyük bir vurgunu gerçekleştiren şüphelileri, şehre giriş yaptıkları sırada otoyol üzerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı hırsızlık büro amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceledi. Şüphelilerin hırsızlık noktalarına geliş gidiş güzergahlarını belirleyen ekipler, zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit ederek teknik takibe başladı.

ALTIN VE NAKİT VURGUNU

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin üç farklı adresten adeta bir servet çaldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen ve çalındığı kesinleşen malzemeler arasında; 3 adet altın yüzük, pırlanta kolye ve küpe seti, 1 adet altın set, 4 adet altın kolye, Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın ve 165 bin TL nakit para yer alıyor. Zanlıların özellikle ziynet eşyalarını kolay taşınabilir ve yüksek değerli olması nedeniyle tercih ettikleri belirlendi.

OTOYOL GİRİŞİNDE FİLM GİBİ OPERASYON

Şüphelilerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinden Mersin istikametine seyir halinde olduğu bilgisine ulaşan polis, operasyon için düğmeye bastı. Yol üzerinde önlem alan ekipler, şüpheli aracı kentin giriş noktasında durdurarak içindeki M.Ç., S.G. ve B.Ç. isimli şahısları etkisiz hale getirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.G. ve B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen bazı ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.