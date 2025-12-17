Deniz Baysal, Ava Yaman iddiaları görünce kendine hakim olamadı!

Çekimleri Trabzon'da devam eden Taşacak Bu Deniz dizisi hem kamera arkası görüntüleri hem de oyuncuların röportajları büyük ilgi görüyor. Dizide Eleni karakteriyle yer alan Ava Yaman'ın

DENİZ BAYSAL, AVA YAMAN İDDİALARINA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Sosyal medyada bir kullanıcı "Aldığım duyumlara göre ava yaman takipçi sayısı birden milyonlara ulaşınca deniz baysal onu sette dışlamaya başlamış" ifadelerine yer verdi. Deniz Baysal iddia karşısında küplere bindi ve "Ne kullanıyorsanız bırakın lütfen" dedi.

AVA YAMAN REKORA KOŞUYOR

Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 3 ay içinde 1 milyon takipçiye ulaştı. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.