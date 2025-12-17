Menü Kapat
13°
Spor
Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek

Beşiktaş üst üste yaşadığı puan kayıpları sebebiyle transfer takviyesi yapmak istiyor. Ocak ara transfer dönemine hazırlanan yönetim yeni futbolcu alınacak mevkileri belirledi. Sergen Yalçın ve ekibi yol haritasını çizdi.

Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek
Beşiktaş Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı. Sergen Yalçın yönetiminde kötü gidişatı sürdüren kadroda değişiklikler yapılması planlanıyor. Kara Kartal öncelikle stoper ve sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek

AGBADOU İÇİN PLAN HAZIR

Beşiktaş'ın transfer listesinde Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için yapacağı teklifi belirledi.

Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek

Wolverhampton'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Reims'ten 20 milyon euroluk bedelle transfer ettiği Emmanuel Agbadou için Beşiktaş, 10 milyon euroluk paket teklifte bulunacak. Satın alma opsiyonlu kiralama hamlesi için temaslar sürerken Fildişi Sahili oyuncuya Fransa'dan da talipleri bulunuyor.

JURASEK YERİNE HADJAM

Benfica'dan sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile devre arasında yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların sol bek listesinin başında Jaouen Hadjam yer alıyor.

Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek

Young Boys forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis ise 8 milyon euro. Ancak Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da adı gündemde olan Hadjam için rakamı 5 milyon euro seviyelerine indirmeye çalışıyor. U23 kontenjanına da uygun olması teknik heyetin bu transfere öncelik vermesindeki temel faktörlerden.

AGBADOU 16 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın stoper transferindeki ilk hedefi olan Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolverhampton'da 16 müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli stoper, bu süreçte 2 asist üretti.

HADJAM'DAN 6 GOLE KATKI

Sol bek transferinde gündeme gelen Jaouen Hadjam, bu sezon şu ana kadar Young Boys'ta 26 karşılaşmada süre aldı. Jaouen Hadjam bu maçlarda 2 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta 20 milyon Euroluk kaleci transferi: Sergen Yalçın'a büyük yetenek!
