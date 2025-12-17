Telefon alacaklara kötü haber: 2026’da fiyatlar el yakacak!

Yapay zeka sektöründeki devasa büyüme, akıllı telefon fiyatları üzerinde ciddi bir artışa yol açacak. "Ne alaka?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Counterpoint Research tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre bellek çipi arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2026'da telefon fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanması, buna karşılık cihaz sevkiyatlarının ise düşmesi bekleniyor.

SEVKİYATLARDA DÜŞÜŞ, ETİKETLERDE ZAM

Counterpoint, daha önce yatay veya pozitif bir büyüme öngördüğü akıllı telefon sevkiyatlarında, 2026 yılı için yüzde 2,1 oranında bir gerileme tahmin ediyor. Sevkiyatlar doğrudan perakende satış anlamına gelmese de mağazalara gönderilen cihaz sayısını takip ettiği için tüketici talebinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Öte tarafta, sevkiyatlardaki düşüşün aksine fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Analistlere göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatı, 2026 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,9 oranında artış gösterebilir. Daha önceki tahminlerde artışın yüzde 3,6 seviyesinde kalacağı öngörülüyordu.