13°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Adana'da solist cinayeti! 14 yaşında katil oldu: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı

Adana'da eğlence mekanında yaşanan hesap kavgası cinayetle bitti. Hesabı ödemeden eğlence mekanından çıkan H.Ç. isimli şahsın 14 yaşındaki akrabası mekanın solistini silahla vurarak katletti. 15 bin liralık hesabı ödemeyen şüpheli ise cinayetin neden işlendiğini tek tek anlattı.

Adana'da solist cinayeti! 14 yaşında katil oldu: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
10:03
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
10:03

Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki bir eğlence mekanına giden 46 yaşındaki H.Ç. isimli şahıs 15 bin liralık hesabı ödemeden başka bir mekana geçti. Hesabı ödemediğini gören barın ortağı ve solisti olan 42 yaşındaki Kenan Arslan şahsın yanına giderek duruma tepki gösterdi. Şahıs ise karşılaştığı tepki sonrası mekandaki tüm çatal, bıçak ve bardakları fırlattı.

Adana'da solist cinayeti! 14 yaşında katil oldu: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı

KATİL 14 YAŞINDA ÇOCUK

Bar çalışanları tarafından H.Ç. dışarı çıkarıldı. H.Ç. ayrıldıktan bir süre sonra mekanın önüne akrabalarıyla birlikte geri geldi. H.Ç., Kenan Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada H.Ç.'nin yanında bulunan akrabası B.D. (14), belinden tabancasını çıkartıp Arslan'a ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Arslan kanlar içerisinde yere yığıldı. H.Ç. ve B.D. ise yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adana'da solist cinayeti! 14 yaşında katil oldu: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı

"BU SÖZLERİ DUYUNCA RENCİDE OLDUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı. Kavganın sebebini araştıran cinayet dedektifleri, H.Ç.’nin 15 bin TL hesabı ödemediği ve bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadığını belirledi. Söz konusu şüphelilerin izini süren polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kentteki KGYS kameralarını inceleyen ekipler, B.D. ile H.Ç.’nin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin kaldığı adres de tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Şüpheli H.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum" dediği öğrenildi.

Adana'da solist cinayeti! 14 yaşında katil oldu: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

