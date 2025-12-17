Netanyahu'dan sert çıkış: "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altında tutulan Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) mum yakarak konuşma gerçekleştirdi.

"MAKABİLER BAŞARISIZ OLSAYDI ABD OLMAZDI"

Devam eden savaşın Yahudi-Hristinyan geleneğinin ortak savaşı olduğunu ileri süren Netanyahu, "Makabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi-hristiyan medeniyet olmazdı. ABD olmazdı." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin varlığını Yahudilerin başarılı olmasına bağlayarak, günümüzde Gazze başta olmak üzere farklı ülkelere düzenlenen saldırıların bu medeniyet adına verilen bir savaş olduğunu savundu.