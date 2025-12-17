Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerin çalışma saatleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman soruları gündeme geldi. Bakan Yerlikaya polislerin yeni çalışma sistemini ve ne zaman uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Bakan Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre polislerin çalışma saati değişiyor. Bakan Yerlikaya açıklamasında artık 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini açıkladı. Açıklamasında "Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan ve aynı görevde bulunan çalışanların maaşlarının dengelenmesiyle ilgili bir çalışmanın da olduğunu belirtti.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATİ NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmeleri kapsamında açıklama yapan Bakan Yerlikaya yeni 4 gruplu 12/36 çalışma saati sisteminin 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında uygulamaya geçeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."