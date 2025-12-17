Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi

Polislerin çalışma saati mi değişiyor sorusu gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın ve bağlı kuruluşların 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı. Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından polislerin çalışma saati ne zaman değişiyor sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili detaylar belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 10:15

Genel Kurulu'nda 'nın 2026 yılı kapsamında konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerin çalışma saatleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman soruları gündeme geldi. Bakan Yerlikaya polislerin yeni çalışma sistemini ve ne zaman uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Bakan Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre polislerin çalışma saati değişiyor. Bakan Yerlikaya açıklamasında artık 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini açıkladı. Açıklamasında "Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan ve aynı görevde bulunan çalışanların maaşlarının dengelenmesiyle ilgili bir çalışmanın da olduğunu belirtti.

Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATİ NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmeleri kapsamında açıklama yapan Bakan Yerlikaya yeni 4 gruplu 12/36 çalışma saati sisteminin 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında uygulamaya geçeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Polislerin çalışma saati mi değişiyor, ne zaman? Bakan Yerlikaya'dan polis mesai saatleri hakkında kritik açıklama geldi

"İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

ETİKETLER
#polis
#tbmm
#içişleri bakanlığı
#bütçe görüşmeleri
#Bakan Ali Yerlikaya
#Çalışma Saati
#12/36 Sistemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.