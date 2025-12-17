Menü Kapat
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

Aralık 17, 2025 10:14
1
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

Darphane’nin 2022’de yatırımcının karşısına çıkardığı ALTIN S1 sertifikaları, serbest piyasadaki altın fiyatlarını geride bıraktı. Sessiz sedasız ilerleyen bu enstrüman, klasik altın yatırımını sollayan performansıyla yeniden yatırımcının gündemine geldi. 

Peki ALTIN S1’i bu kadar öne çıkaran ne oldu? Aradaki fark ne kadar işte tüm detaylar...

 

 

2
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

Altın yıl sonu yaklaşırken yön arayışına devam etse de 2026 yılı için yapılan yukarı yönlü tahminler yatırımcının iştahını kabartmaya devam ediyor. 

Altın kuyumculardan fiziken, bankalar üzerinde kaydi olarak alınıp satılabiliyor. 2022 yılından bu yana ise sertifika olarak borsada işlem görüyor.

 

3
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ ALTIN!

NTV'de yer alan habere göre; ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor. Gram altın yaklaşık 5 bin 900 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 8 bin 530 liraya yaklaştı.

4
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

ARADAKİ FARK YÜZDE 45 SEVİYESİNE ULAŞTI

 Başka bir deyişle ALTIN S1 altından daha değerli duruma geldi ve aradaki fark yüzde 45'e yaklaştı.

5
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşanlı fiyatlanması için Darphane'nin yeni arzda bulunması gerekiyor.

6
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

İSTENİLDİĞİNDE FİZİKİ ALTINA ÇEVRİLİYOR 

ALTIN S1 sertifikasını almanın avantajları bulunuyor. Alım-satım arasındaki marjın az olması, komisyon oranlarının düşüklüğü, çalınma riskinin bulunmaması, stopaj vergisinin olmaması gibi avantajlar yatırımcıları ALTIN S1'e çekiyor.

7
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

PEKİ BU ALTINLAR KAÇ AYAR?

ALTIN S1 sertifikasıyla alınan altınlar 0,995 saflığında olurken her sertifika 0,01 gram altın olarak satılıyor. 100 sertifika alan 1 gram altın almış oluyor.

8
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

PİYASADA NE KADAR VAR?

2022 yılında yapılan halka arzla birlikte 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. 500 milyon sertifikanın karşılığı da 5 ton altına denk geliyor.

9
Altından daha değerli altın: Kod adı S1! Yüzde 45 fark ediyor

NASIL SATIN ALINABİLİYOR?

ALTIN S1 sertifikası borsada işlem görüyor ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları vasıtasıyla alınıp satılabiliyor.

FİZİKİ OLARAK NASIL ALINIYOR?

Talep edilmesi halinde sertifika durumundaki altınlar fiziki olarak teslim ediliyor. Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gram ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük bin gram olarak belirlendi.

