Kıtlık başladı: Samsung fiyatları ikiye katladı

Samsung, "stok yok" uyarısıyla DDR5 bellek sözleşme fiyatlarını yüzde 100'ün üzerinde artırdı. Artış DDR4’e de sıçradı; piyasada kısa vadede bir rahatlama sinyali yok.
Samsung’un bellek pazarında attığı son adım, DRAM tarafında beklenen dengelemenin şimdilik rafa kalktığını gösteriyor. Güney Koreli teknoloji devi, DDR5 bellekler için sözleşme fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde yükseltti. Sektör kaynaklarına göre bu artış, sadece yeni nesil bellekleri değil, DDR4’ü de doğrudan etkiledi.
Tayvan merkezli medya raporlarına yansıyan bilgilere göre Samsung, DDR5 DRAM sözleşme fiyatlarını yaklaşık 19,2 dolara kadar çıkardı. Şirketin OEM’lere yaptığı bilgilendirmede artışın gerekçesi net: “stok yok”. Yani talep var, ürün sınırlı. Bu da fiyatların bir anda zıplamasına yol açmış durumda.
DDR5’teki bu olağanüstü artış, doğal olarak DDR4 cephesine de yansıdı. Aynı dönemde 16 GB DDR4 bellek için sözleşme fiyatının 18 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor. Açıkçası bu tablo, bugüne kadar “daha uygun geçiş çözümü” olarak görülen DDR4’ün fiyat avantajını büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor. OEM’lerin ve sistem toplayıcıların maliyet baskısını DDR4’e yönelerek dengeleme ihtimali de böylece zayıflamış görünüyor.
Tayvan medyasının altını çizdiği bir diğer başlık ise spot piyasa. Aralık ayında DDR5 spot fiyatlarının, beklentilerin aksine daha da sert yükseldiği ifade ediliyor. DDR4 fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Yani piyasada kısa vadede bir durulma işareti yok. Bu tablo, DRAM tarafındaki enflasyonist baskının kalıcı olabileceğine işaret ediyor.
Her ne kadar fiyat artışlarının ilk muhatabı büyük hacimli alım yapan OEM’ler olsa da, yükün nihai olarak tüketiciye yansıması kaçınılmaz görünüyor. Örneğin Lenovo gibi üreticilerin 2026 model dizüstü bilgisayar serilerinde fiyat artışına gitmesi olası. Bazı markaların ise maliyeti sınırlamak için giriş seviyesi modellerde sunulan bellek kapasitesini düşürmesi konuşuluyor. Benzer bir yaklaşımın akıllı telefon tarafında da gündeme gelmesi sürpriz olmayacak.