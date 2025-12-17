Kıtlık başladı: Samsung fiyatları ikiye katladı

SPOT PİYASADA DA DURULMA YOK

Tayvan medyasının altını çizdiği bir diğer başlık ise spot piyasa. Aralık ayında DDR5 spot fiyatlarının, beklentilerin aksine daha da sert yükseldiği ifade ediliyor. DDR4 fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Yani piyasada kısa vadede bir durulma işareti yok. Bu tablo, DRAM tarafındaki enflasyonist baskının kalıcı olabileceğine işaret ediyor.