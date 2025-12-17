Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu! 2025 sezonunda attıkları gollerle tarihe geçtiler: Türkiye’den bir isim listeye girdi

Kategoriler
Dünyanın en iyi forbetleri belli oldu. Futbol camiasının prestijli dergisi FourFourTwo yıl sona ererken 2025 yılının en iyi golcülerini sıraladı. Dünya devi takımlarda yer alan santraforlar attıkları gollerle tarihe geçerken, Türkiye’den bir isim de dünyanın en iyi forvetleri listesinde yer aldı…
Futbol dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan forvetler, Avrupa’nın önde gelen futbol kulüplerinde top koşturuyor. Attıkları goller ile takımlarının kaderini değiştiren futbolcular astronomik rakamlarla transfer olurken, yılın en başarılı isimleri de camiada otorite kabul edilen kurumlar tarafından sık sık açıklanıyor. Bu kapsamda spor dergisi FourFourTwo da dünyanın en iyi forvetlerini açıkladı. Dünya çapında ünlü futbolcuların yer aldığı listede Türkiye’de top koşturan tek bir isim yer aldı. İşte detaylar…
20. Jonathan Burkardt - Eintracht Frankfurt
19. Mikel Merino - Arsenal
18. Ömer Marmuş - Manchester City
17. Joaquin Panicelli - Strasbourg
16. Benjamin Sesko - Manchester United
15. Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace
14. Ferran Torres - Barcelona
12. Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
11. Nick Woltemade - Newcastle United
10. Ollie Watkins - Aston Villa
9. Julian Álvarez - Atletico Madrid
8. Victor Osimhen - Galatasaray
7. Lautaro Martínez - Inter
6. Viktor Gyökeres - Sporting
5. Kylian Mbappé - Real Madrid
4. Erling Haaland - Manchester City
3. Robert Lewandowski - Barcelona
2. Alexander Isak - Newcastle United
1. Harry Kane - Bayern Münih