Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu! 2025 sezonunda attıkları gollerle tarihe geçtiler: Türkiye’den bir isim listeye girdi

Futbol dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan forvetler, Avrupa’nın önde gelen futbol kulüplerinde top koşturuyor. Attıkları goller ile takımlarının kaderini değiştiren futbolcular astronomik rakamlarla transfer olurken, yılın en başarılı isimleri de camiada otorite kabul edilen kurumlar tarafından sık sık açıklanıyor. Bu kapsamda spor dergisi FourFourTwo da dünyanın en iyi forvetlerini açıkladı. Dünya çapında ünlü futbolcuların yer aldığı listede Türkiye’de top koşturan tek bir isim yer aldı. İşte detaylar…