Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu! 2025 sezonunda attıkları gollerle tarihe geçtiler: Türkiye’den bir isim listeye girdi

Dünyanın en iyi forbetleri belli oldu. Futbol camiasının prestijli dergisi FourFourTwo yıl sona ererken 2025 yılının en iyi golcülerini sıraladı. Dünya devi takımlarda yer alan santraforlar attıkları gollerle tarihe geçerken, Türkiye’den bir isim de dünyanın en iyi forvetleri listesinde yer aldı…

Futbol dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan forvetler, Avrupa’nın önde gelen futbol kulüplerinde top koşturuyor. Attıkları goller ile takımlarının kaderini değiştiren futbolcular astronomik rakamlarla transfer olurken, yılın en başarılı isimleri de camiada otorite kabul edilen kurumlar tarafından sık sık açıklanıyor. Bu kapsamda spor dergisi FourFourTwo da dünyanın en iyi forvetlerini açıkladı. Dünya çapında ünlü futbolcuların yer aldığı listede Türkiye’de top koşturan tek bir isim yer aldı. İşte detaylar…

DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİ

20. Jonathan Burkardt - Eintracht Frankfurt

19. Mikel Merino - Arsenal

18. Ömer Marmuş - Manchester City

17. Joaquin Panicelli - Strasbourg

16. Benjamin Sesko - Manchester United

15. Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace

14. Ferran Torres - Barcelona

12. Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

11. Nick Woltemade - Newcastle United

10. Ollie Watkins - Aston Villa

9. Julian Álvarez - Atletico Madrid

8. Victor Osimhen - Galatasaray

7. Lautaro Martínez - Inter

6. Viktor Gyökeres - Sporting

5. Kylian Mbappé - Real Madrid 

4. Erling Haaland - Manchester City

3. Robert Lewandowski - Barcelona

2. Alexander Isak - Newcastle United

1. Harry Kane - Bayern Münih

