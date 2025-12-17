Halı sahada tekme tokat kavga! Feci anlar kamerada

Burdur'da halı sahada maç esnasında çıkan kavgada bir kişi hastanelik olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga esnasında bir kişi yere düşerek yaralanırken yerde de darp edilmeye devam edildi. Olay iki tarafın sakinleşmesi ile son buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karışan gençler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.