Bayern Münih Chelsea saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea canlı

Geçtiğimiz sezon grup etabını 12. sırada bitiren ve play-off potasında yer almayı başaran Bayern Münih, Konferans Ligi'nde geçtiğimiz yıl mücadele eden ve kupayı koleksiyonuna ekleyen Chelsea ile mücadele edecek.

Türkiye’den bu maçı izlemek isteyenler için Bayern Münih - Chelsea karşılaşmasının yayın kanalı ve başlangıç saati araştırılıyor.

BAYERN MÜNİH CHELSEA MAÇI HANGİ PLATFORMDA?

Bayern Münih Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak.

Allianz Arena’da gerçekleşecek olan müsabakayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek.

Karşılaşma Tabii Spor 1’den şifreli biçimde ekrana gelecek.

BAYERN MÜNİH CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.