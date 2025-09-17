Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın yer aldığı lig aşaması başladı. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında bugün İngiliz devi Liverpool ile İspanya ekibi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Liverpool - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Liverpool - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Road'da oynanacak olan Liverpool - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Liverpool - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün (27 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Liverpool'da karşılaşma öncesinde Curtis Jones, Stefan Bajcetic, Thys Williams'ın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da mücadelede forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

İspanya ekibi Atletico Madrid tarafında ise Jose Maria Gimenez karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca son yapılan açıklamalara göre Julian Alvarez'in de Liverpool kadrosuna alınmadığı duyuruldu. Yıldız forvet rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Liverpool - Atletico Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Griezmann, Sorloth