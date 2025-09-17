Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Liverpool - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 22.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Liverpool - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11
'nde 36 takımın yer aldığı lig aşaması başladı. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında bugün İngiliz devi ile İspanya ekibi karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Liverpool - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Liverpool - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Road'da oynanacak olan Liverpool - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Liverpool - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün (27 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Liverpool'da karşılaşma öncesinde Curtis Jones, Stefan Bajcetic, Thys Williams'ın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da mücadelede forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

İspanya ekibi Atletico Madrid tarafında ise Jose Maria Gimenez karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca son yapılan açıklamalara göre Julian Alvarez'in de Liverpool kadrosuna alınmadığı duyuruldu. Yıldız forvet rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

Liverpool Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Liverpool - Atletico Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Griezmann, Sorloth

