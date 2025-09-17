Menü Kapat
3. Sayfa
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Samsun'da sokak ortasında baba-oğul ve yeğeni vuran şüpheli tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak baba-oğul ve yeğenini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 20:30

Olay, 'un ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S. (40) kanlar içinde kalarak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise bir araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle düzenleyen E.D. (38), kardeşleri E.D. (30), Ö.F.D. (30) ile olay sırasında aracı kullanan C.S.'yi (31) gözaltına alındı.

E.D. ve Ö.F.D., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayda silahla 3 kişiyi yaralayan E.D. ve yanındaki araç sürücüsü C.S., cinayet bürosundaki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., tutuklanırken, C.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

