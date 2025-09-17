Menü Kapat
24°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maçı ne zaman? Filenin Efeleri rakibi kim?

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu yenilgisiz lider bitiren A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu karşılaşmaları ve rakipleri araştırılıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maçı ne zaman? Filenin Efeleri rakibi kim?
A Milli Erkek Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da organize edilen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü mücadelesinde 'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla birlikte Filenin Efeleri 3’te 3 başardı.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en yüksek derecesini 11'inci olduğu 2022 senesinde kazanmıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maçı ne zaman? Filenin Efeleri rakibi kim?

FİLENİN EFELERİ SON 16 TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı turu maçını, 20 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi ise B Grubu 2’ncisi oldu.

Milliler, Hollanda’yı mağlup etmesi halinde turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Mücadelenin saati daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye-Hollanda voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
