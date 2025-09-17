A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maçı ne zaman? Filenin Efeleri rakibi kim?

İstanbul
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da organize edilen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü mücadelesinde Kanada'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla birlikte Filenin Efeleri 3’te 3 başardı.
Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en yüksek derecesini 11'inci olduğu 2022 senesinde kazanmıştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maçını, 20 Eylül Cumartesi günü oynayacak.
Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi ise B Grubu 2’ncisi Hollanda oldu.
Milliler, Hollanda’yı mağlup etmesi halinde turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Mücadelenin saati daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.
Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.