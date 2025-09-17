FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugünkü toplantısı, yatırımcıların merakla beklediği kritik gelişmelerden biri haline geldi. Kararın ardından altın, dolar, borsa, gümüş ve kripto paralarda nasıl bir hareketlilik yaşanacağı yakından izlenecek.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ?

FED’in faiz indirimi altın için genel olarak yükseliş zemini hazırlayan bir gelişme olur. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetini azaltır ve enflasyona karşı korunma aracı olarak talebi artırır. Tarihsel olarak, faiz kesintisi döngülerinin başladığı dönemlerde altın, özellikle reel faizlerin düşmesiyle desteklenmiştir. Bugün yapılacak olası 25 baz puanlık indirimin ardından reel faizin yüzde 1’in altına inmesi, altın fiyatlarını uzun vadede güçlendirebilir.

Son bir ayda ons başına 3.643 dolara ulaşan altın fiyatları, karar sonrası kısa vadeli düzeltme ihtimaline rağmen güçlü talep görmeye devam edebilir. Merkez bankalarının rekor seviyelerde altın alımları sürerken, jeopolitik belirsizliklerin arttığı 2025 yılında yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir. Analistlerin 2025 sonu için altın tahminleri 3.700-4.000 dolar bandına işaret ederken, bazı kurumlar 5.000 dolarlık hedefler de paylaşıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Faiz indirimi borsalarda kısa vadeli volatilite oluşturma potansiyeli taşır. Düşük faizler şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltırken, tüketici harcamalarını teşvik ederek şirket karlılık beklentilerini yükseltir. Tarihsel verilere göre, faiz kesintilerinden sonra hisse senetleri ilk bir ayda zaman zaman düşüşler yaşasa da uzun vadede güçlü toparlanmalar görülmüştür. S&P 500 ve Nasdaq gibi endeksler, faiz indirimi sonrası yüzde 2-3’lük kısa vadeli kayıplar yaşasa da bir yıl içinde genellikle yükselişle kapanır.

Özellikle teknoloji ve tüketim sektörleri, düşük faizli ortamdan daha fazla fayda sağlar. 2025 yılında yapısal olarak üç faiz indirimi beklentisi, endekslerin yeni zirveler görmesini sağlayabilir. Bununla birlikte ekonomik yavaşlama sinyalleri, özellikle işsizlik oranındaki artış, risk iştahını törpüleyebilir.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

Faiz indirimi ABD dolarını genellikle zayıflatır, çünkü düşük faizler yabancı sermaye girişlerini sınırlar. ABD Dolar Endeksi (DXY) şu sıralarda 97,60 seviyelerinde bulunuyor ve olası bir indirim sonrası ilk tepkinin yüzde 0,5-1 arasında değer kaybı şeklinde olması bekleniyor. Zaten ticaret savaşları ve tarifelerle baskı altında olan dolar, FED’in gevşeme sinyalleriyle birlikte daha fazla değer kaybedebilir.

Uzun vadede ise doların rezerv para birimi statüsüne ilişkin tartışmalar güçlenebilir. FED’in 2025 için toplam 50-100 baz puanlık ek kesinti sinyalleri vermesi, doların küresel para birimleri karşısındaki değerini daha da aşağı çekebilir. Bu durum emtia fiyatlarını ve riskli varlıkları desteklerken, doların yüzde 5’lik bir gerilemesi altın ve kripto paralarda yeni rallilerin önünü açabilir.

FED FAİZ KARARI SONRASI GÜMÜŞ VE BİTCOİN NE OLUR?

Gümüş, faiz indirimlerinden altına kıyasla daha sert tepki verebilir. Düşük faizler gümüşün hem değerli metal hem de endüstriyel kullanımına olan ilgiyi artırır. Mevcut durumda ons başına 40,64 dolar civarında işlem gören gümüş, karar sonrası kısa vadede yüzde 2-3’lük bir düzeltme görebilir. Ancak sürpriz şekilde 50 baz puanlık bir indirime gidilirse, gümüşte yüzde 10-15’lik hızlı bir yükseliş yaşanabilir.