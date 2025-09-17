Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, gümüş ve borsa hareketliliği merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (FED), bugün gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirime gitmesi beklenen kararını açıklayacak. Enflasyonun Ağustos ayında yüzde 2,9’a yükselmesine rağmen piyasalar, bu indirimi yüzde 94 olasılıkla fiyatladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 20:14

ABD Merkez Bankası’nın () bugünkü toplantısı, yatırımcıların merakla beklediği kritik gelişmelerden biri haline geldi. Kararın ardından , , , ve kripto paralarda nasıl bir hareketlilik yaşanacağı yakından izlenecek.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ?

FED’in faiz indirimi altın için genel olarak yükseliş zemini hazırlayan bir gelişme olur. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetini azaltır ve enflasyona karşı korunma aracı olarak talebi artırır. Tarihsel olarak, faiz kesintisi döngülerinin başladığı dönemlerde altın, özellikle reel faizlerin düşmesiyle desteklenmiştir. Bugün yapılacak olası 25 baz puanlık indirimin ardından reel faizin yüzde 1’in altına inmesi, altın fiyatlarını uzun vadede güçlendirebilir.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

Son bir ayda ons başına 3.643 dolara ulaşan altın fiyatları, karar sonrası kısa vadeli düzeltme ihtimaline rağmen güçlü talep görmeye devam edebilir. Merkez bankalarının rekor seviyelerde altın alımları sürerken, jeopolitik belirsizliklerin arttığı 2025 yılında yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir. Analistlerin 2025 sonu için altın tahminleri 3.700-4.000 dolar bandına işaret ederken, bazı kurumlar 5.000 dolarlık hedefler de paylaşıyor.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

FED FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Faiz indirimi borsalarda kısa vadeli volatilite oluşturma potansiyeli taşır. Düşük faizler şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltırken, tüketici harcamalarını teşvik ederek şirket karlılık beklentilerini yükseltir. Tarihsel verilere göre, faiz kesintilerinden sonra hisse senetleri ilk bir ayda zaman zaman düşüşler yaşasa da uzun vadede güçlü toparlanmalar görülmüştür. S&P 500 ve Nasdaq gibi endeksler, faiz indirimi sonrası yüzde 2-3’lük kısa vadeli kayıplar yaşasa da bir yıl içinde genellikle yükselişle kapanır.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

Özellikle teknoloji ve tüketim sektörleri, düşük faizli ortamdan daha fazla fayda sağlar. 2025 yılında yapısal olarak üç faiz indirimi beklentisi, endekslerin yeni zirveler görmesini sağlayabilir. Bununla birlikte ekonomik yavaşlama sinyalleri, özellikle işsizlik oranındaki artış, risk iştahını törpüleyebilir.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

Faiz indirimi ABD dolarını genellikle zayıflatır, çünkü düşük faizler yabancı sermaye girişlerini sınırlar. ABD Dolar Endeksi (DXY) şu sıralarda 97,60 seviyelerinde bulunuyor ve olası bir indirim sonrası ilk tepkinin yüzde 0,5-1 arasında değer kaybı şeklinde olması bekleniyor. Zaten ticaret savaşları ve tarifelerle baskı altında olan dolar, FED’in gevşeme sinyalleriyle birlikte daha fazla değer kaybedebilir.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

Uzun vadede ise doların rezerv para birimi statüsüne ilişkin tartışmalar güçlenebilir. FED’in 2025 için toplam 50-100 baz puanlık ek kesinti sinyalleri vermesi, doların küresel para birimleri karşısındaki değerini daha da aşağı çekebilir. Bu durum emtia fiyatlarını ve riskli varlıkları desteklerken, doların yüzde 5’lik bir gerilemesi altın ve kripto paralarda yeni rallilerin önünü açabilir.

FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ne olur? Kritik karar bu akşam açıklanacak

FED FAİZ KARARI SONRASI GÜMÜŞ VE BİTCOİN NE OLUR?

Gümüş, faiz indirimlerinden altına kıyasla daha sert tepki verebilir. Düşük faizler gümüşün hem değerli metal hem de endüstriyel kullanımına olan ilgiyi artırır. Mevcut durumda ons başına 40,64 dolar civarında işlem gören gümüş, karar sonrası kısa vadede yüzde 2-3’lük bir düzeltme görebilir. Ancak sürpriz şekilde 50 baz puanlık bir indirime gidilirse, gümüşte yüzde 10-15’lik hızlı bir yükseliş yaşanabilir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Kripto Para
#fed
#abd merkez bankası (fed)
#dolar
#dolar
#altın
#altın
#borsa
#borsa
#faiz kararı
#altın fiyatı
#gümüş
#borsa istanbul
#federal reserve
#fed faiz kararı
#fed faizleri
#1 Gram Altın
#Abd Borsaları
#Fed Faiz Indirimleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.