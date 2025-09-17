Fenerbahçe Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trendyol Süper Lig’de erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıkacağı kritik sınavlardan biri olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler ligde son olarak Trabzonspor’u mağlup ederek moral bulmuştu. 4 maç sonunda 10 puanı bulunan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak. Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca ilk hafta transferi gerçekleşmeyen Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu da statü nedeniyle Alanyaspor karşısında sahada olamayacak.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Maestro, Makouta, Yusuf, Ui-Jo, İbrahim, Ogundu.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki mücadele yurt dışında bazı kanallardan da şifresiz olarak izlenebilecek. Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR ekranlara gelirken, Rusya’da ise Match! Futbol 3 karşılaşmayı yayınlayacak.

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Sport Klub 1 HR Hırvatistan: Sport Klub 1 HR

Sport Klub 1 HR Rusya: Match! futbol 3

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki erteleme maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

Ayrıca TOD TV platformuna üye olanlar, Fenerbahçe Alanyaspor maçını internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek. TOD üzerinden izleme seçeneği telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla mümkün olacak.

Türkiye’de Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasının resmi yayıncısı Bein Sports olacak. Platform üyeleri Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı ve HD kalitede izleyebilecek. Fenerbahçe Alanyaspor maçını internet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD TV platformunu tercih edebilecek. Böylelikle futbolseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçını, mobil cihazlardan ve bilgisayardan da takip edilebilecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Kanal üyeliği olan futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TOD TV üzerinden online erişim sağlanarak Fenerbahçe Alanyaspor maçı telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla da seyredilebilecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçını izlemek isteyenlerin Bein Sports aboneliği bulunması gerekiyor. Bein Sports, yayın haklarını elinde bulunduran resmi yayıncı konumunda. Alternatif olarak TOD platformuna abone olan kullanıcılar da Fenerbahçe Alanyaspor maçını internet bağlantısı olan her cihazdan takip edebilecek.

Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması için internet ortamında paylaşılan Fenerbahçe Alanyaspor kaçak maç link/linkleri hem yasal değildir hem de güvenli değildir. Bu tarz yayınlara erişim sağlamak bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlara ciddi zararlar verebilir.

Fenerbahçe Alanyaspor kaçak maç siteleri ile korsan yayınlar aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Fenerbahçe Alanyaspor maçını güvenilir ve yüksek kalitede izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı Bein Sports üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayını Bein Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TOD TV üyeleri de internet üzerinden Fenerbahçe Alanyaspor maçını canlı izleme imkanına sahip olacak. Bu platformlar dışında verilen Fenerbahçe Alanyaspor canlı link/linkeri korsan yayın kapsamına girdiği için güvenli değildir. Fenerbahçe Alanyaspor maçının en güvenilir canlı yayın kaynağı Bein Sports’tur.

Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması yurt dışında bazı kanallardan şifresiz izlenebilecek. Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR, Rusya’da ise Match! Futbol 3 mücadeleyi yayınlayacak. Türkiye’de ise karşılaşmayı resmi yayıncı olan Bein Sports ekranlarından izlemek mümkün olacak.