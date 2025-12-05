BM'den Ukrayna savaşı için kasvetli tablo: "Ateşkese yakın değiliz, kış ortasında kâbus senaryosu endişesi var"

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, New York’taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın seyrine ilişkin kasvetli bir değerlendirme yaptı.

Schmale, savaşın aralıksız devam ettiğini ve artan yıkımın insani riskleri artırdığını vurgulayarak, "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz. Savaş hız kesmeden devam ediyor ve gerçekten önemli bir yıkım yaşanıyor" diye konuştu.

ENERJİ TAHRİBATI KÂBUS SENARYOSU OLUŞTURUYOR

Özellikle yaklaşan kış mevsimi ve çatışmalarda enerji altyapısının ısrarla hedef alınmasına dikkat çeken Schmale, en büyük endişelerinin insani krizin boyutunun derinleşmesi olduğunu belirtti.

Schmale, "Enerji tahribatının devam etmesi ve toparlanmanın bu tahribata ayak uyduramaması, sert bir kışın ortasında insanların şehirlerde, yüksek binalarda mahsur kalması gibi bir kâbus senaryosundan endişeleniyoruz" dedi.

BM Koordinatörü, Ukrayna'daki çatışmaların geleneksel savaşın ötesine geçtiğini de işaret ederek, "İnsansız hava araçları (İHA) savaşları, teknolojik gelişmelerin inanılmaz olduğu bir savaş. Giderek daha teknolojik bir savaş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.