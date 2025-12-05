Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

BM'den Ukrayna savaşı için kasvetli tablo: "Ateşkese yakın değiliz, kış ortasında kâbus senaryosu endişesi var"

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, savaşın hız kesmeden devam ettiğini belirterek "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz" dedi. Schmale, enerji altyapısının hedef alınması nedeniyle, sert bir kış ortasında insanların şehirlerdeki yüksek binalarda mahsur kalması gibi bir "kâbus senaryosundan" endişe duyduklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BM'den Ukrayna savaşı için kasvetli tablo:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 04:41

Birleşmiş Milletler () Koordinatörü Matthias Schmale, New York’taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın seyrine ilişkin kasvetli bir değerlendirme yaptı.

BM'den Ukrayna savaşı için kasvetli tablo: "Ateşkese yakın değiliz, kış ortasında kâbus senaryosu endişesi var"

Schmale, savaşın aralıksız devam ettiğini ve artan yıkımın insani riskleri artırdığını vurgulayarak, "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz. hız kesmeden devam ediyor ve gerçekten önemli bir yıkım yaşanıyor" diye konuştu.

ENERJİ TAHRİBATI KÂBUS SENARYOSU OLUŞTURUYOR

Özellikle yaklaşan mevsimi ve çatışmalarda enerji altyapısının ısrarla hedef alınmasına dikkat çeken Schmale, en büyük endişelerinin insani krizin boyutunun derinleşmesi olduğunu belirtti.

BM'den Ukrayna savaşı için kasvetli tablo: "Ateşkese yakın değiliz, kış ortasında kâbus senaryosu endişesi var"

Schmale, "Enerji tahribatının devam etmesi ve toparlanmanın bu tahribata ayak uyduramaması, sert bir kışın ortasında insanların şehirlerde, yüksek binalarda mahsur kalması gibi bir kâbus senaryosundan endişeleniyoruz" dedi.

BM Koordinatörü, Ukrayna'daki çatışmaların geleneksel savaşın ötesine geçtiğini de işaret ederek, "İnsansız hava araçları (İHA) savaşları, teknolojik gelişmelerin inanılmaz olduğu bir savaş. Giderek daha teknolojik bir savaş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin’in Trump ekibiyle görüşmesi Zelenskiy’i harekete geçirdi: "Moskova'da ne konuşulduğunu hemen öğrenmeliyiz!"
Zelenskiy'nin uçağına 4 askeri dronla suikast girişimi şüphesi
Türk şirketi dünya devlerini geride bıraktı: BM araçlarını ASER koruyacak
BM Gazze'de ateşkes ve insani yardım tasarısını kabul etti
BM Gazze'deki kıtlık için toplandı: İsrailli temsilci gerçekler suratına vurulunca çileden çıktı
BM Genel Kurulu Kudüs tasarısını kabul etti
ETİKETLER
#ukrayna
#savaş
#bm
#insani yardım
#enerji krizi
#kış
#Teknolojik Savaş
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.