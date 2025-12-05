ABD borsası Fed öncesi kararsız! İşten çıkarmalar fırladı, faiz indirimi beklentisi %87'ye dayandı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kritik para politikası toplantısı öncesinde açıklanan çelişkili makroekonomik veriler, New York borsasında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 düşüşle 47.851,16 puana gerilerken; teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 23.505,14 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,11 artışla 6.856,94 puana yükseldi.

İŞSİZLİK VERİLERİ ÇELİŞTİ AMA META HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Piyasaların odağındaki ekonomik verilerde önemli ayrışmalar yaşandı:

İşsizlik Maaşı Başvuruları: İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 191 bine gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü ve beklentilerin altında kaldı.

İşten Çıkarmalar: ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı ise kasımda yıllık bazda yüzde 24 artışla 71 bin 321'e yükseldi. Yılbaşından bu yana işten çıkarma sayısı ise geçen yıla göre yüzde 54 artış kaydetti.

Fed'in 9-10 Aralık'ta yapılacak son toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisi gücünü korurken, para piyasalarında 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta ise Meta hisseleri, CEO Mark Zuckerberg’in metaverse bütçesini düşürmeyi düşündüğüne dair haberler sonrası yüzde 3,4 değer kazandı. Salesforce hisseleri yüzde 3,7 yükselirken, Amazon hisseleri ise yüzde 1,4 düşüş kaydetti.