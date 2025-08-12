Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

ABD borsaları için sert düşüş uyarısı

ABD borsaları, nisan ayında gümrük tarifeleri kaynaklı dalgalanmanın ardından güçlü bir yükseliş yaşadı. Büyük şirket hisseleri, 2021 zirvelerinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı. Ancak Stifel analistleri Barry Bannister ve Thomas Carroll, bu rallinin "gerçeklerle yüzleşmek üzere" olduğunu savunuyor.

ABD borsaları için sert düşüş uyarısı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
14:38
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
14:38

Nisan ayından beri 'ın gümrük tarifelerinin beklenen ölçüde tüketici fiyatlarını artırmaması, yatırımcıları hisse senetlerinde prim ödemeye teşvik etti. Fakat Stifel ekibine göre, ekonominin geneline ilişkin veriler arttıkça bu iyimserliğin sürmesi zorlaşacak.

"MEZARLIKTA ISLIK" UYARISI

Bannister ve Carroll, yatırımcıların adeta "mezarlık çevresinde ıslık çaldığını" belirtiyor. Üç aylık GSYH ve tüketici harcamaları verileri, 2025'in ilk yarısında ekonomide yavaşlamaya işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda ise tarifelerin etkisiyle fiyatların artması, reel satışları ve tüketici harcamalarını baskılayabilir.

ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini tüketim oluşturuyor. Stifel'e göre bu tablo, "hafif stagflasyon" riskini gündeme getiriyor ve nisan ayındaki gibi bir borsa sarsıntısını tetikleyebilir. O dönemde S&P 500, ayı piyasası sınırına kadar gerilemişti.

ABD borsaları için sert düşüş uyarısı

YÜZDE 14 DÜŞÜŞ SENARYOSU

Stifel, bu kez düşüşün daha sınırlı olacağını ancak S&P 500’ün yüzde 14 gerileyerek 5.500 seviyesine inebileceğini öngörüyor. Pazartesi günü endeks 6.389 puandan işlem görüyordu.

ABD borsaları için sert düşüş uyarısı

Wall Street’te birçok yatırımcı, Fed’in indirimlerinin yeni bir ralli başlatabileceğini düşünüyor. Ancak Stifel, yüksek değerlemeler nedeniyle faiz indiriminin talebi canlandırmada sınırlı kalacağı görüşünde.

ABD borsaları için sert düşüş uyarısı

ZAYIFLAYAN HANE HALKI DESTEĞİ

Analistlere göre, hane halklarının borsayı destekleme gücü de azalıyor. Nakit varlıklar yüksek görünse de, net hisse senedi varlığına oranla ciddi şekilde gerilemiş durumda. Piyasa düşüşe geçtiğinde bu durum tüketimi daha da zayıflatabilir.

Stifel, Wall Street’te az sayıdaki ayı piyasası savunucularından biri. Geçen yıl da S&P 500 için en düşük fiyat hedeflerinden birini belirlemiş ve bu tahminde ısrarcı olmuştu.

