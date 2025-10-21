Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

Yapay zekâ hisseleri S&P 500’de tarihi ağırlığa ulaştı. Uzmanlar, yatırımcıları portföylerini çeşitlendirerek aşırı riskten korunmaları konusunda uyarıyor.

Serhat Yıldız
21.10.2025
14:15
21.10.2025
14:15

Amerikan borsalarında yapay zekâ rüzgârı sert esiyor. S&P 500 endeksinde ve yapay zekâ şirketlerinin ağırlığı tarihî seviyelere tırmanırken, uzmanlar “yapay zekâ balonu” endişelerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.

“S&P 500 ARTIK BİR YAPAY ZEKÂ TEMASI”

CNBC’ye konuşan araştırmaları şirketi Trivariate Research’ün kurucusu Adam Parker, S&P 500’ün giderek yapay zekâ temalı bir yatırım haline geldiğini söyledi.

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

“Kalite ayarlı yapay zekâ faktörümüzün endeksle korelasyonu şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde” diyen Parker, yatırımcıların bu yükselişin dışındaki alanlara yönelerek risklerini azaltması gerektiğini vurguladı.

S&P 500 endeksi, dalgalı geçen bir haftanın ardından pazartesi günü yüzde 1,07 yükseldi. Ancak bu hızlı yükselişler, birçok yatırımcının “acaba bir balonun ortasında mıyız?” sorusunu sormasına yol açtı. Allianz Baş Ekonomik Danışmanı Mohamed El-Erian, bu durumu “rasyonel bir balon” olarak tanımladı.

“BAZI YATIRIMLAR HÜSRANLA BİTECEK”

El-Erian, yapay zekânın verimlilik açısından devrim yarattığını kabul etse de, piyasada çok sayıda şirketin gereğinden fazla yatırım aldığını söyledi. “Sonuçta yalnızca birkaç kazanan olacak. Dolayısıyla bazı yatırımlar hüsranla sonuçlanacak” uyarısında bulundu.

Parker ise kısa vadede iyimser. Ona göre yapay zekâdan kaynaklanan verimlilik artışı ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimali, önümüzdeki 3 ila 6 aylık dönemde piyasalar için pozitif bir tablo çiziyor.

Yine de, 1999-2000 dotcom balonuna göndermede bulunarak, “Benzerlikler var ama durum aynı değil” diyor. Büyük teknoloji devlerinin bu kez nakit akışları güçlü, yatırımlar ise borç yerine özkaynakla finanse ediliyor.

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

UZMANLARDAN PORTFÖY UYARISI

Parker, yatırımcıların yapay zekâyla düşük korelasyona sahip hisselere yönelmelerini tavsiye ediyor. Trivariate’in kriterlerine göre bu hisselerin son 6 ayda en az yüzde 10 değer kazanması, kalite açısından üst sıralarda yer alması ve piyasa ortalamasına göre daha az dalgalanma göstermesi gerekiyor. Ayrıca, bu şirketlerin piyasa değerinin 50 milyar doların üzerinde olması şart.

Bu tanıma uyan üç isim öne çıkıyor: Walmart, Netflix ve Welltower.

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

YAPAY ZEKÂYI KULLANAN AMA BALONDAN UZAK: WALMART

Perakende devi Walmart, Trivariate’in yapay zekâ sepetiyle düşük korelasyona sahip olsa da teknolojiyi etkin biçimde kullanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta müşterilerin OpenAI’ın ChatGPT platformu üzerinden doğrudan alışveriş yapabileceğini duyurdu.

Gelirleri beklentileri aşsa da kârı tahminlerin gerisinde kalmıştı. Buna rağmen yıl sonu için kâr ve satış tahminini yukarı yönlü revize etti. Walmart hisseleri yıl başından bu yana yüzde 18 değer kazandı.

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

NETFLİX BİLANÇO ÖNCESİ SAHNEDE

Netflix, bugün kapanış sonrası çeyrek bilançosunu açıklayacak. Bernstein analisti Laurent Yoon, platformun “K-Pop Demon Hunters” yapımının sonuçlar açısından belirleyici olacağını söylüyor.

Ekim başında Elon Musk, “eşcinsellik yanlısı” olduğu iddiasıyla bir diziye tepki göstermiş ve takipçilerini Netflix aboneliklerini iptal etmeye çağırmıştı. Bu çağrı hisselerde kısa süreli düşüş yarattı, ancak Netflix toparlandı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40 artmış durumda.

ABD borsası yapay zekâ endeksine dönüştü

YAŞLANAN AMERİKA’NIN YILDIZI: WELLTOWER

Bir diğer güçlü isim Welltower. Yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon tesisleri ve tıbbi ofis binalarına sahip olan şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazandı. ABD’de yaşlanan nüfus ve düşük arz, sektöre uzun vadeli destek sağlıyor.

Bank of America verilerine göre, Welltower ve benzeri beş büyük yaşlı bakım emlak yatırım ortaklığının (Welltower, Ventas, Sabra, American Healthcare REIT ve National Health Investors) kâr marjları 2026’da beklentilerin üzerine çıkabilir. Banka, bu oranın 2028’de yüzde 39 ile rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.

