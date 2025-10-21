Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren gelişme yaşandı, yeni bir şirket listeye eklendi.

ECOGREEN HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Hisse kodu ECOGR olan şirketin talep toplama tarihleri 22-23-24 Ekim olarak belirlendi. Hisse yarından itibaren talep toplamaya başlarken sürecin sona ermesinden sonra borsada işlem görecek. 10,40 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım gerçekleştirecek.

ECOGREEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)