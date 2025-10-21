Menü Kapat
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı

Halka arz takviminde yer alan hisselerden birisi de Ecogreen Enerji halka arzı oldu. Yatırımcılar ise Ecogreen halka arzının talep toplayacağı zamanı bekliyor.

Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 11:06

ile yakından ilgilenenleri sevindiren gelişme yaşandı, yeni bir şirket listeye eklendi.

ECOGREEN HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Hisse kodu ECOGR olan şirketin talep toplama tarihleri 22-23-24 Ekim olarak belirlendi. Hisse yarından itibaren talep toplamaya başlarken sürecin sona ermesinden sonra borsada işlem görecek. 10,40 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım gerçekleştirecek.

Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı

ECOGREEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

Ecogreen halka arz ne zaman talep toplayacak? Borsa kodu ve fiyatı

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

Ecogreen Enerji halka arz kaç lot verir 2025? Ne zaman talep toplayacağı belli oldu
