Elon Musk Tesla'yı açıkça tehdit etti: "Çeker giderim!"

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin hissedarlarını zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Dev maaş paketi planına yönelik eleştirilere sert bir cevap veren Musk, hissedarlara adeta rest çekti. Şirketi kimin yönetmesini istediklerini sorarak, paketi onaylamazlarsa direksiyonda kendisinin olmayacağını açıkça belirtti.

Bu ültimatom, yatırımcıları 6 Kasım'daki kritik hissedarlar toplantısı öncesinde zor bir duruma soktu.

OYLAMADA İKİ DEV TEKLİF BİRDEN VAR

Tartışmanın merkezinde, hissedarların önüne getirilen karmaşık teklifler yer alıyor. Tekliflerden en önemlisi olan "Teklif 4", Musk'ın yeni ödeme planını içeriyor. Eğer ünlü iş insanı, belirlenen çok yüksek borsa ve ürün hedeflerini tutturursa, planın değeri 1 trilyon euroya kadar ulaşabilecek.

https://x.com/elonmusk/status/1979846542505959808

Ayrıca 2018 yılındaki 47 milyar euroluk eski ödeme paketi için de bir yeniden oylama yapılacak. Önceki paketi, Delaware mahkemesi Musk'ın arkadaş ve akrabalarından oluşan yönetim kurulunun hissedarları yanılttığı gerekçesiyle yasa dışı ilan etmişti.

Ancak oylama sadece büyük bir paketle sınırlı değil. Oylama içinde dikkat çekici başka bir madde daha bulunuyor: Teklif 3. Hissedarlardan, iki farklı talebi aynı anda onaylamaları isteniyor. Söz konusu teklif, bir yandan Tesla'nın 120 bin çalışanı için ayrılmış olan çalışan hisse senedi fonuna 60 milyon hisse eklenmesini öngörüyor. Diğer yandan ise sadece Elon Musk için yaklaşık 78 milyar euro değerinde, 208 milyon hisselik "özel hisse rezervi" oluşturulmasını talep ediyor.

ÇALIŞAN PAYLARI, MUSK İÇİN "REHİN" Mİ TUTULUYOR?

En dikkat çekici detay ise bu özel fon için herhangi bir performans hedefinin bulunmaması. Yani tüm çalışanların hisselerini alabilmesi için hissedarların, CEO için ayrılan 78 milyar euroluk rezervi de onaylaması gerekiyor.

İddialara göre yönetim kurulu, hissedar onayı olmaksızın kısa süre önce bu çalışan rezervinden doğrudan Musk'a 22 milyar euroluk bir "Geçici Ödül" aktarmıştı. Şimdi ise yönetim, çalışan fonunu "rehine" tutarak hissedarlardan Musk için daha fazla hisse onayı almaya çalışıyor.

Toplamda sunulan teklifler Musk'a 630 milyondan fazla yeni hisse verirken, diğer tüm çalışanlar toplamda sadece 60 milyon hisse alabiliyor.