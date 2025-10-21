Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk Tesla'yı açıkça tehdit etti: "Çeker giderim!"

Elon Musk, Tesla'nın kasım ayındaki kritik toplantısı öncesinde hissedarlara ya 1 trilyonluk tazminat paketini onaylamaları ya da başka bir CEO bulmaları yönünde açık mesaj gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:54

Tesla CEO'su , şirketinin hissedarlarını zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Dev paketi planına yönelik eleştirilere sert bir cevap veren Musk, hissedarlara adeta rest çekti. Şirketi kimin yönetmesini istediklerini sorarak, paketi onaylamazlarsa direksiyonda kendisinin olmayacağını açıkça belirtti.

Bu ültimatom, yatırımcıları 6 Kasım'daki kritik hissedarlar toplantısı öncesinde zor bir duruma soktu.

OYLAMADA İKİ DEV TEKLİF BİRDEN VAR

Tartışmanın merkezinde, hissedarların önüne getirilen karmaşık teklifler yer alıyor. Tekliflerden en önemlisi olan "Teklif 4", Musk'ın yeni ödeme planını içeriyor. Eğer ünlü iş insanı, belirlenen çok yüksek borsa ve ürün hedeflerini tutturursa, planın değeri 1 trilyon euroya kadar ulaşabilecek.

https://x.com/elonmusk/status/1979846542505959808

Ayrıca 2018 yılındaki 47 milyar euroluk eski ödeme paketi için de bir yeniden yapılacak. Önceki paketi, Delaware mahkemesi Musk'ın arkadaş ve akrabalarından oluşan yönetim kurulunun hissedarları yanılttığı gerekçesiyle yasa dışı ilan etmişti.

Ancak oylama sadece büyük bir paketle sınırlı değil. Oylama içinde dikkat çekici başka bir madde daha bulunuyor: Teklif 3. Hissedarlardan, iki farklı talebi aynı anda onaylamaları isteniyor. Söz konusu teklif, bir yandan 'nın 120 bin çalışanı için ayrılmış olan çalışan fonuna 60 milyon hisse eklenmesini öngörüyor. Diğer yandan ise sadece Elon Musk için yaklaşık 78 milyar euro değerinde, 208 milyon hisselik "özel hisse rezervi" oluşturulmasını talep ediyor.

Elon Musk Tesla'yı açıkça tehdit etti: "Çeker giderim!"

ÇALIŞAN PAYLARI, MUSK İÇİN "REHİN" Mİ TUTULUYOR?

En dikkat çekici detay ise bu özel fon için herhangi bir performans hedefinin bulunmaması. Yani tüm çalışanların hisselerini alabilmesi için hissedarların, CEO için ayrılan 78 milyar euroluk rezervi de onaylaması gerekiyor.

İddialara göre yönetim kurulu, hissedar onayı olmaksızın kısa süre önce bu çalışan rezervinden doğrudan Musk'a 22 milyar euroluk bir "Geçici Ödül" aktarmıştı. Şimdi ise yönetim, çalışan fonunu "rehine" tutarak hissedarlardan Musk için daha fazla hisse onayı almaya çalışıyor.

Toplamda sunulan teklifler Musk'a 630 milyondan fazla yeni hisse verirken, diğer tüm toplamda sadece 60 milyon hisse alabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması
Asgari ücrette kritik gün: Yeni ücret ne kadar olur? İşte o rakamlar...
ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#maaş
#hisse senedi
#çalışanlar
#oylama
#Maaş Paketi
#Hissedarlar
#Hissedarlar
#Ödeme Paketi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.