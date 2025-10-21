Asgari ücrette kritik gün: Yeni ücret ne kadar olur? İşte o rakamlar...

Kategoriler
Asgari ücrete zam konusu vatandaşların en çok takip ettiği konulardan biri. Asgari ücret sadece başlangıç ücretiyle çalışanları değil yansımalarıyla neredeyse tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya başladı. Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret senaryoları neler? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya rakamlar havada uçmaya başladı.
Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret için konuşulan ihtimaller neler?
BUGÜN YENİDEN TOPLANIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” konusuyla bir araya getirdiği Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün yeniden toplayacak. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, özellikle aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi masaya yatırılacak.
İşçi sendikalarının temsilcileri, komisyonun mevcut işleyişine karşı tepkili. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl sonunda düzenlediği basın toplantısında, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” ifadelerini kullanarak sert bir mesaj vermişti.
Benzer şekilde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” dedi.
ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?
Yasal düzenlemeye göre, asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alıyor. Oylar eşit çıkarsa, başkanın tarafı çoğunluk sayılıyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Şu anda, aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak ise 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu maliyetin içinde brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu payları da yer alıyor.
ASGARİ ÜCRETTE İHTİMALLER
Gelecek yıl asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre işverenin maliyeti de değişecek. İşte bazı tahmini senaryolar:
Aralık ayındaki görüşmelerde bu seçenekler masada olacak ve taraflar arasında kritik bir pazarlık süreci başlayacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri önemli rol oynuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oldu.
Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak.