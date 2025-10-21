Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücrette kritik gün: Yeni ücret ne kadar olur? İşte o rakamlar...

Ekim 21, 2025 10:14
1
Asgari ücrette kritik gün! Yeni ücret ne kadar olacak? İşte o rakamlar...

Asgari ücrete zam konusu vatandaşların en çok takip ettiği konulardan biri. Asgari ücret sadece başlangıç ücretiyle çalışanları değil yansımalarıyla neredeyse tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya başladı. Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret senaryoları neler? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya rakamlar havada uçmaya başladı. 

Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret için konuşulan ihtimaller neler?

 

2

BUGÜN YENİDEN TOPLANIYOR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” konusuyla bir araya getirdiği Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün yeniden toplayacak. Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, özellikle aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi masaya yatırılacak.

3

İşçi sendikalarının temsilcileri, komisyonun mevcut işleyişine karşı tepkili. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl sonunda düzenlediği basın toplantısında, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” ifadelerini kullanarak sert bir mesaj vermişti.

4

Benzer şekilde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” dedi.

5

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?

Yasal düzenlemeye göre, asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alıyor. Oylar eşit çıkarsa, başkanın tarafı çoğunluk sayılıyor.

6

MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 

Şu anda, aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak ise 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu maliyetin içinde brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu payları da yer alıyor.

7

ASGARİ ÜCRETTE İHTİMALLER 

Gelecek yıl asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre işverenin maliyeti de değişecek. İşte bazı tahmini senaryolar:

  1.  Yüzde 20 zam ile 26 bin 524 lira
  2. Yüzde 25 zam ile 27 bin 630 lira
  3. Yüzde 30 zam ile 28 bin 735 lira
  4. Yüzde 35 zam ile 29 bin 840 lira
  5. Yüzde 40 zam ile 30 bin 945 lira

Aralık ayındaki görüşmelerde bu seçenekler masada olacak ve taraflar arasında kritik bir pazarlık süreci başlayacak.

 


 

8

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri önemli rol oynuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oldu.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.