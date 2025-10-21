Asgari ücrette kritik gün: Yeni ücret ne kadar olur? İşte o rakamlar...

Asgari ücrete zam konusu vatandaşların en çok takip ettiği konulardan biri. Asgari ücret sadece başlangıç ücretiyle çalışanları değil yansımalarıyla neredeyse tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya başladı. Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret senaryoları neler? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya rakamlar havada uçmaya başladı.

Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret için konuşulan ihtimaller neler?